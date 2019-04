Lider ID na snimku prvi put poslije 2014. godine

Lider terorističke organizacije Islamska držva Abu Bakr el-Bagdadi pojavljuje se u novom propagandnom videu, javlja "Fox", pozivajući se na SITE, obavještajnu grupu koja prati rasiste i džihadiste.

Riječ je o prvom snimku šefa ID od jula 2014. godine.

Na snimku Bagdadi sjedi i priča s drugim džihadistima, čija su lica skrivena. Priča o ratu u Siriji, a spominju se i neki aktuelni događaji.

O njemu se već godinama ne zna praktično ništa, a u više navrata pojavile su se glasine da je mrtav.

U jednom od brojnih napada na ID je i ranjen.

SAD nude do 25 miliona dolara za informacije koje bi vodile do njegovog hapšenja.

Na slici se vidi nešto deblji i stariji šef Islamske države. Brada mu je gusta, ali je prilično sijeda.

Here is #ISIS chief Abu Bakr al Baghdadi appearing in a video after five years. A week after #SriLankaAttacks pic.twitter.com/V3uBOuy9UC