Lider IDF: Cijena rata protiv Hamasa teška i bolna, ali neophodna

JERUSALIM - Cijena koja se plaća u ratu protiv Hamasa je teška i bolna, ali neophodna, izjavio je danas načelnik štaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Herci Halevi, nakon što je 15 izraelskih vojnika ubijeno u sukobima sa Hamasom prethodnog dana.

"Mi smo usred rata. Biće to dug rat i mi ćemo ga voditi do kraja. Mi smo proaktivni i borimo se protiv neprijatelja na njihovoj teritoriji, udaramo ih upravo na mjestima gdje su radili na svojim planovima i baš u oblastima odakle su dolazili teroristi", rekao je Halevi u svom obraćanju trupama IDF-a, prenosi Tajms of Izrael.

On je istakao da IDF napreduje po etapama i da djeluje unutar teritorije neprijatelja.

''Do sada smo nanijeli velike gubitke neprijatelju i oštetili terorističku infrastrukturu. Tražimo, pronalazimo i ubijamo one koji su učestvovali u ubilačkom masakru nad nama i onima koji su ih poslali", naveo je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.