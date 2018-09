Lider Istočne Njemačke i njegova supruga još nisu sahranjeni

BERLIN - Nekadašnji lider Istočne Njemačke Erih Honeker koji je umro 1994. godine i njegova supruga Margot koja je preminula prije dvije godine još uvijek nisu sahranjeni i njihove urne nalaze se kod porodičnog prijatelja.

Njihov unuk Roberto Jahes u knjizi "Bio sam posljednji građanin NDR" otkriva dugo čuvanu porodičnu tajnu - da su održane dvije sahrane u Čileu gdje su i umrli, ali da Erih i Margot Honeker nisu pokopani.



Njihove urne se nalaze kod prijatelja porodice u Čileu, a on bi, kaže, želio da budu položene na groblju u Berlinu, prenose njemački mediji.



Kada je Margot Honeker, ministarka obrazovanja u nekadašnjoj NDR, umrla u Čileu u maju 2016. u 89. godini, održana je sahrana u krugu porodice, barem je tako javnost vjerovala. Slično je bilo i u slučaju njenog supruga.



"Oni su odavno mrtvi. Ali još nisu sahranjeni, njihove urne su kod jednog porodičnog prijatelja i čekaju posljednje počivalište", kaže koautor knjige, njemački reditelj Tomas Grim.



Za razliku od Njemačke, objašnjava, u Čileu sahrana nije obavezna. "Svako može da drži pepeo svojih bliskih u kući ili da položi urnu u baštu", kaže on.



On objašnjava i da Margot nije htjela da sahrani muža jer je njegova posljednja želja bila da počiva u rodnom mjestu u Njemačkoj.



"Porodica se uvijek nadala da će se ova mogućnost pojaviti, što se još nije desilo", navodi Grim.