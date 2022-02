Lideri DNR i LNR Putinu: Spriječite humanitarnu katastrofu

MOSKVA - Lideri Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin i Luganske Narodne Republike (LNR) Leonid Pasečnik uputili su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zahtjev za pomoć u odbijanju agresije oružanih snaga Ukrajine kako bi se izbjegle civilne žrtve i spriječila humanitarna katastrofa u Donbasu, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik Putin dobio je pisma lidera DNR i LNR sa zahtjevom za pomoć kako bi se spriječile civilne žrtve i humanitarna katastrofa na osnovu trećeg i četvrtog člana sporazuma o prijateljstvu, saradnji i zajedničkoj pomoći između Ruske Federacije i Republika", istakao je Peskov.

Prema njegovim riječima, Pušilin i Pasečnik su ukazali na pogoršanje situacije u Donbasu i prijetnju od Kijeva.

On je istakao da se u pismu ističe da zbog pogoršanja situacije i prijetnji Kijeva, građani tih republika nastavljaju da napuštaju svoje kuće i odlaze u Rusiju.

U pismu se dodaje da ukrajinske vlasti pojačavaju svoje vojno prisustvo na liniji razdvajanja u Donbasu i da su pažnju usmjerili na rješavanje sukoba silom.

Here’s the letter from the head of the DNR asking Putin to intervene pic.twitter.com/fKSZKS3wde