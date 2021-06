Lideri EU bez rasprave o BiH i zapadnom Balkanu

BRISEL - BiH ponovo nije bila tema na dvodnevnom samitu lidera EU koji je završen danas u Briselu, a obje strane su djelimično odgovorne što proširenje ni ovog puta nije bilo tema.

Odgovornost BiH je u tome što u proteklom kvartalu nije ništa uradila kako bi makar počela da sprovodi reforme na koje se obavezala nakon što je Evropska komisija objavila 14 ključnih prioriteta u Mišljenju o kandidaturi BiH.

Odgovornost EU je u tome što ni portugalsko Predsjedništvo EU, kao ni njemačko Predsjedništvo prije njega, nije uspjelo spriječiti bugarsku blokadu Sjeverne Makedonije, što je temu proširenja bacilo u drugi plan. Osim toga, evropski lideri su vodili ozbiljne razgovore o Rusiji, Turskoj, borbi protiv kovida, kontroverznom mađarskom zakonu o homoseksualizmu i drugim temama.

Avgusto Santos Silva, portugalski ministar spoljnih poslova, indirektno je priznao neuspjeh da pokrene proces proširenja riječima da će na slovenačkom šestomjesečnom predsjedavanju, koje počinje narednog četvrtka, doći do napretka u ovoj oblasti.

"Oni će morati da prevaziđu određene prepreke i zaključe pregovore. Moramo odobriti pregovarački okvir sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mislim da će to biti veliko dostignuće za slovenačko predsjedavanje", rekao je on u Briselu. On je obećao punu podršku njegove zemlje u ispunjavanju ovih ciljeva.

EU Observer, briselski portal koji se bavi temom proširenja, piše da i dalje nema naznaka da bi Bugarska mogla popustiti u svom zahtjevu da Makedonci moraju prvo priznati da su njihova kultura i jezik bugarski.

"Albanija je vezana uz ovaj bugarski veto jer su odranije odobreni planovi da proces s obje zemlje treba da ide paralelno", piše sajt.

Osim toga, kako smo već pisali, sasvim izvjesno je očekivati da će Hrvatska blokirati BiH ako ne omogući njihovim sunarodnicima u BiH da biraju svoje legitimne predstavnike na poziciji hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Podsjećanja radi, u Sarajevu je s velikim odobravanjem dočekana vijest da je Evropski parlament u četvrtak predveče izglasao tekst o izvještaju Evropske komisije o napretku BiH bez hrvatskih amandmana o konstitutivnosti naroda u BiH.

Srećko Latal, sarajevski analitičar, za "Nezavisne novine" kaže da nije ništa novo tvrditi da će Hrvatska blokirati BiH ako ne bude bilo sluha za njihove zahtjeve prema BiH.

On, međutim, kaže da je trenutno mnogo veći problem činjenica da se sama EU sve više udaljava od proklamovanog cilja da BiH i ostale zemlje zapadnog Balkana budu primljene u EU ako ispune neophodne uslove.

"Evidentno je da proces proširenja ulazi u duboku krizu, a različite članice EU pokušavaju kroz proces proširenja u svoju korist riješiti svoje bilateralne odnose sa zemljama koje apliciraju za članstvo", rekao je on.

Hajko Mas, ministar spoljnih poslova Njemačke, poručio je, pak, da EU mora ispuniti obećanje zapadnom Balkanu i započeti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

"Budućnost zemalja zapadnog Balkana je u EU. Njemačka je u potpunosti privržena ovom cilju. Ako vi ispunite vaš dio, mi moramo ispuniti naš dio. To mora ostati pristup EU prema procesu proširenja", rekao je Mas.