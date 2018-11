Lideri EU o Brexitu 25. novembra

BRISEL - Lideri EU sastaće se 25. novembra kako bi podržali sporazum o Brexitu i političku deklaraciju o odnosima Brisela i Londona u budućnosti, izjavio je predsjednika Evropskog savjeta Donald Tusk.

On je rekao novinarima nakon sastanka sa glavnim pregovaračem EU za Brexit Mišelom Barnijeom u Briselu da će, ukoliko se ne dogodi nešto nepredviđeno, Evropski savjet održati sastanak kako bi formalizovao sporazum o izlasku Britanije iz Unije.

"Sastanak će biti održan u nedjelju, 25. novembra, sa početkom u 9.30 časova", naglasio je Tusk.

Tusk je napomenuo da nema sumnje da je Brexit situacija u kojoj obje strane gube.

Predsjednik Evropskog savjeta istakao je da će u narednih nekoliko dana biti nastavljena procedura i da države članice trenutno analiziraju sporazum, javila je "Russia today".

On je dodao da će se ambasadori članica EU sastati do kraja sedmice i da će Evropska komisija vjerovatno odobriti sporazum do utorka, 20. novembra.

Barnije je rekao da "posao nije završen i da je pred obje strane dug put".

Pregovarač EU istakao je da će preostali rad na sporazumu o daljim osnosima Londona i Brisela biti "intenzivan".

Kabinet britanskog premijera Tereze Mej juče je podržao njen prijedlog o Brexitu, čime se London za jedan korak približio kompletiranju procesa.