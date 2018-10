Lideri EU o Brexitu, svi scenariji mogući

BRISEL - Britanska premijerka Tereza Mej i lideri Evropske unije pokušaće na Samitu u Briselu da spasu razgovore o sporazumnom razvodu, nakon što su dosadašnji pregovori završeni neuspjehom prošlog vikenda.

Zvaničnici Evropske unije kažu da je dogovor i dalje moguć, ali su spremni i za scenario u kojem neće biti dogovora.

Uoči Samita najavljenog kao momenat istine za Bregzit, razlike su i dalje velike.

EU želi garancije da između Sjeverne Irske i Republike Irske neće biti vraćena fizička granica. Ali za London nije prihvatljivo da cijela zemlja ili samo Sjeverna Irska na neodređeno vrijeme ostanu u carinskoj uniji sa Briselom da bi se izbjegle granične kontrole.

"Ima još otvorenih pitanja, ali se nadam postizanju dogovora koji svi žele i koji će biti i u interesu Velike Britanije i Evropske unije", kaže britanska premijerka Tereza Mej.

Kancelarka Merkel u Bundestagu kaže da još ima vremena za dogovor, ali da se EU priprema za sve opcije, uključujući izlazak bez dogovora.

"Nažalost, još nema pomaka u centralnom pitanju irske granice. To nije samo pitanje jedinstvenog tržišta, već i mirovnog sporazuma koji je okončao nasilje u Irskoj. Nadam se da će Velika Britanija ostati blizak partner i posle izlaska", kaže njemačka kancelarka Angela Merkel.

Može li Tereza Mej da presječe Gordijev čvor, kako je glavni preostali problem irske granice opisao Donald Tusk? Evropski pregovarači ovdje nemaju prevelika očekivanja da bi se to moglo dogoditi večeras, već da će u najboljem slučaju doći do sporazuma do kraja godine.

Mogući kompromis je produženi prelazni period nakon Brexita, u kojem bi se pronašlo rješenje zadovoljavajuće za sve strane.

Tereza Mej večeras će obavijestiti lidere EU gdje vidi moguće rešenje, nakon čega će oni na radnoj večeri u formatu bez britanske premijerke odlučiti o nastavku pregovora.

(NN/rts.rs)