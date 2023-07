Lideru Brexita zatvoren račun zbog Trampa i Đokovića

LONDON - Britanske banke počele su da zatvaraju račune licima koji imaju, kako ocjenjuju, nekorektne političke poglede, a jedan od grijehova je i druženje sa Novakom Đokovićem!

Najdžel Faraž, jedan od lidera Brexita, bio je iznenađen kada je otkrio da mu je banka čiji je klijent bio gotovo deset godina neobjašnjivo zatvorila račune, nakon čega je nekoliko drugih banaka odbilo njegov zahtjev za otvaranjem računa kod njih.

Kao grijeh mu je pripisano i druženje sa Novakom Đokovićem, najboljim srpskim teniserom i osvajačem 23 grend slem titule, koji je odbio da se vakciniše protiv kovida 19, prenosi Srna.

Faraž je izašao u javnost i otkrio teškoće koje je imao pri otvaranju bankovnog računa u Britaniji, nakon što je Kouts, finansijska institucija sa kojom je poslovao gotovo deceniju, neobjašnjivo zatvorila njegove račune, prenosei portal "Remiks".

Kouts je negirao za BBC i "Fajnenšel tajms" da su u pitanju politički razlozi za zatvaranje računa, ali je Faraž došao do papira iz same banke koji potvrđuju da je upravo to bio razlog.

Naime, banka ima dokument od 40 stranica o Faražu, koji je pun političkih procjena klijenta.

Kouts je jasno dao do znanja da su njegovi konzervativni stavovi problematični za banku, navodeći pojam Brexit 86 puta i Faražovu podršku Donaldu Trampu koja se u dokumentu pominje 39 puta.

U zapisniku sa sastanka bankine Komisije za reputaciju navedeno je da "gospodina Faraža smatraju ksenofobičnim rasistom" te da "povezanosti sa njim predstavlja značajan i trajni reputacijski rizik za banku".

Banka pri tome ne navodi ko vidi Faraža na ovaj način ili zašto taj pojedinac ili društvena grupa (banka) ima pravo da odlučuje o tome hoće li britanskom državljaninu dati britanski bankin račun ili ne.

Ipak, rukovodioci u banci složili su se da bi Faraža, zbog njegovih političkih stavova, trebalo "debankirati".

Pišući za list "Telegraf" o ovim dešavanjima, Faraž je, kako navodi, bankin "izvještaj o nadzoru, u stilu `Štazija` (istočnonjemačke tajne službe)" nazvao - šokantnim.

"Moji računi na društvenim mrežama su nadzirani. Sve što se smatralo `problematičnim` bilo je snimljeno. Bio sam posmatran", napisao je bivši britanski političar.

Faraž je objasnio da je u bankinom dosijeu zabilježeno i njegovo druženje sa Novakom Đokovićem, kog su neki javno izbjegavali nakon što je odbio da primi vakcinu protiv kovida 19...

Najneobičniji komentari banke su ocjene da se Faraž "ne slaže sa njihovim (uprava banke) stavovima" i sugerisanje da mu se mora zabraniti pristup, jer "ne podržava "različitost, politiku i svrhu Koutsa.

Nakon reakcija u javnosti, ministar ekonomije Britanije Endrju Grifit izrazio je "ozbiljnu zabrinutost" zbog toga što banke zatvaraju račune na osnovu političkih stavova klijenata.

Ministar unutrašnjih poslova Sula Braverman opisala je razvoj događaja kao "zlokoban" i pozvala banke da preispitaju svoje poslovne politike.