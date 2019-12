Litvanci ogorčeni aktom vandalizma kineske turistkinje

VILNJUS - Zvaničnici Litvanije osudili su postupke kineske turistkinje koja je počinila akt vandalizma na mjestu vjerske baštine te baltičke države.

Na video snimku, prvobitno objavljenom na Instagramu u novembru, koji je privukao pažnju litvanske javnosti tokom vikenda, vidi se žena koja uklanja drveni krst na kome je izražena podrška hongkonškom pokretu koji se zalaže za nezavisnost, prenio je AP.

Krst se nalazio na Brdu krstova, gdje se inače nalaze desetine hiljada krstova koje tu ostavljaju hodočasnici i posjetioci.

"Učinili smo danas dobru stvar. Naša domovina je sjajna", rekla je ona nakon što je bacila krst, a agencija prenosi da po svoj prilici ovaj incident nije izolovan.

Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing: "It's written 'Liberate Hong Kong, Revolution of our time'" "Just throw it there. Get lost!" "We've done a good thing today. Our Motherland is great!"pic.twitter.com/c4LTmo2BWw