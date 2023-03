Litvanija poziva na priznanje Rusije kao terorističke države

VILNIUS - Litavanski parlament usvojio je u utorak rezoluciju kojom se države članice EU pozivaju da Rusiju proglase "terorističkom državom", prema medijskim izvještajima.

Rezoluciju je podržalo 114 zastupnika u Seimasu koji broji 141 mjesto, rekao je litavanski emiter "LRT".

“Prije svega, pozivamo Evropsku uniju i njene države članice da rade zajedno na proširenju pravnog okvira EU-a kako bi se priznale države koje sponzorišu terorizam i koriste teroristička sredstva, te pozivamo na osiguranje sprovođenja politike sankcija EU-a sprječavanjem bilo kakvih sankcija. zaobilaženje", prenio je "LRT", citirajući Raimundasa Lopatu, liberalnog zastupnika i jednog od autora rezolucije.

The Seimas of Lithuania unanimously adopted a resolution to limit the influence of the terrorist state of russia. In particular, it calls on allies — the EU and NATO member states — to make every effort to initiate comprehensive international isolation of . pic.twitter.com/U3FQSwB1Bf