Ljekari šokirani: Djevojčica zatrudnila s desetogodišnjim dječakom

Desetogodišnji Ivan iz Rusije je navodno napravio dijete svojoj trinaestogodišnjoj drugarici Dariji. Ljekari su uvjereni da je ovo nemoguće, ali djevojčica kaže da nije imala drugog partnera.

"Tri puta smo provjerili rezultate i nema greške. On jednostavno nije dovoljno zreo za to. On je dijete", tvrdi urolog Evgenij Grekov za ruske medije.

"On i dalje ima dječiji polni organ, nije još ni ušao u pubertet", kazao je Grekov.

Komšije djevojčice takođe dijele mišljenje urologa i smatraju da je nemoguće da je Ivan otac djeteta i da je Darija sigurno imala drugog partnera, ali djevojčica tvrdi da nije tako.

"Njegova ideja je bila da imamo odnose. Ali nije mi smetalo. Zaključao je vrata da njegova mama ne može da uđe. Bilo je zastrašujuće, malo je i boljelo, ali samo malo. Poslije je sve bilo normalno", rekla je Darija, prenosi "Kurir.rs".

Darija i njena mama su donijele odluku da zadrže bebu, a DNK analiza će biti obavljena poslije rođenja bebe.

"Priznala mi je da je imala odnose sa Ivanom, jednom. Nije mi jasno kako se ovo dogodilo. Probudite me, kao da sanjam", rekla je Elena, Darijina mama.

"Vjerujem mom sinu da je on otac. Shvatam da on možda nije ni svjestan šta se dogodilo. On je i dalje samo dijete iako on možda vjeruje da je veliki", kazala je Galina, majka dječaka za kojeg se vjeruje da je otac djeteta.