Ljeto usred zime: Temperatura u ovoj evropskoj zemlji dostigla 30 stepeni

Već danima unazad snažan anticklon nalazi se nad sjeverozapadom Afrike i iznad Pirinejskog poluostrva i jugozapada Evrope. Ovakva sinoptička situacija ovim predjelima donosi vedro i veoma stabilno vrijeme, ali i veoma toplo vrijeme usred zime.

Prethodnih dana temperature širom Španije i Portugalije bile su prave proljećne, uz vrednosti iznad 20°C, a proljećnih 20°C mjereno je i na širem području Madrida. Još toplije bilo je na istoku, jugoistoku i jugu Španije, uz prave ljetnje temperature, uz vrijednosti iznad 25°C, a lokalno je bilo i do nevjerovatnih 30°C usred zime, a samo dio decimale je nedostajao za obaranje apsolutnog rekorda za januar na nivou evropskog dela Španije.

Od većih gradova najtoplije je bilo na širem području Valensije, Mursije i drugih gradova na jugoistoku zemlje, uz vrednosti od 27 do 29°C.

Ove vrijednosti su za 10-15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine.

Mnogi su ove ljetnje temperature iskoristili za boravak na plažama, pa čak i za kupanje u moru, koje i više nego hladno, uz temperature shodno kalendaru oko 15°C.

Da se kojim slučajem sada nalazimo u ljetnjem delu godine, aktuelna sinoptička situacija donijela bi temperature od 47°C.

Španija se već dvije godine pored ekstremno visokih temperatura koje tokom ljetnjih mjeseci nerijetko pređu 45°C, bori i sa katastrofalnom sušom, nivo rijeka i drugih vodostaja je na istorijskom minimumu. Zbog svega ovoga, poljoprivreda i ratarstrvo trpe razorne posljedice, a najugroženiji dijelovi zemlje su južni, centralni i jugoistočni predjeli, a naročito Andaluzija.

Narednih dana očekuje se postepeni pad tempetatura, ali ostaće i dalje toplo, uz temperature od 10 do 20°C.

Narušiće se aktuelna sinoptička situacija, pa se očekuje nastanje ciklonske aktivnosti iznad Atlantika u blizini zapadne obale Pirinejskog poluostrva. Sve to uslovljavaće južna strujanja, nestabilnije vrijeme, ali će do doći i do dolaženja pjeska iz Sahare preko Kanarskih ostrva i Portugalije sve do Irske, Brianskih ostrva i juga Skandinavije, prenosi Telegraf.

Inače, dok je jugozapad Evrope prethodnih dana imao ljetnje temperature i do 30°C, a zapad Evrope i Francuska bilježili 20°C, ledeno se zadržalo nad sjeverom Skandinavije, u Laponiji uz tempeature oko -30°C, pa se tako temperatura od jednog do drugog kraja Evrope u istom trenutku razlikovala za čak 60 stepeni.

