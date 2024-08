Ljudi doživjeli scenario iz noćne more na plaži usred dana (VIDEO)

VESTERLI - ​Veliki broj ljudi koji su uživali na plaži Miskvamikat u Vesterliju na Roud Ajlendu u SAD-u, ostao je šokiran neočekivanim prizorom kada se roj vilinskih konjica, poput tamnog oblaka, spustio na plažu. Ovaj neobičan događaj mnogi su opisali kao "biblijski prizor".

"Uživala sam u lijepom danu na plaži dok nismo doživjeli apokalipsu vilinskih konjica," rekla je turistkinja Stefani Martin za lokalne medije "VCVB". Prema njenim riječima, crni oblak insekata pojavio se iznad okeana i brzo se proširio po cijeloj plaži. "Bili su svuda - ispred nas, pored nas, iznad nas," dodala je Stefanie, opisujući zvuk insekata kao buku na aerodromu.

Millions of dragonflies swarm over Misquamicut Beach in Rhode Island. pic.twitter.com/2THZ5IqZ2O