Ljudi iskakali iz zgrada kako bi izbjegli požar u kockarnici (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

PIOPET - ​Ljudi su skakali u smrt s gorućih zgrada u bjesomučnom pokušaju da pobjegnu od smrtonosnog požara koji je u srijedu zahvatio kockarnicu u Kambodži, rekli su tajlandski spasioci.

Spasioci su rekli da je najmanje 11 ljudi poginulo, ali se očekuje da će broj žrtava porasti mnogo više od požara u hotelu i kockarnici "Grand Diamond City" u Poipetu, koji graniči s Tajlandom.

WATCH: #BNNCambodia Reports. At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr