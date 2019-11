Ljudi na ulicama, potpuni kolaps nakon novog zemljotresa u Albaniji

DRAČ - Još jedno snažno podrhtavanje tla osjetilo se danas oko podneva u Draču, a uplašeni građani su nakon novog zemljotresa napustili stambene objekte i izašli na ulice. N1 javlja da u gradu vlada potpuni saobraćajni kolaps, a čuju se sirene vozila hitne pomoći premda još uvijek nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Prema podacima iz Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa jačine 5.1 stepena po Richteru, zabilježen je u Jadranskom moru, 26 kilometara zapadno od Drača.

Podsjećamo, u proteklih nekoliko dana region je potresao veliki broj zemljotresa. Najsnažniji je zabilježen u utorak ujutro. Prema dosad dostupnim podacima, u podrhtavanjima tla stradalo je četrdeset ljudi.

Panic in #Durres, 4.9 magnitude #earthquake damages hospital, doctors and patients take to the streets. #Albania #PrayForAlbania - @LastQuake pic.twitter.com/vTokQfUrjJ