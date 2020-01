Ljudi se otimaju za hranu u Vuhanu, počela dezinfekcija ulica

VAHU - U Kini su zatvorili grad Vuhan, žarište opasne bolesti, koju izaziva nova vrsta koronavirusa. Stanovnicima višemilionskog grada se ne preporučuje da napuštaju teritoriju Vuhana, piše televizija Zvijezda.

U Vuhanu su privremeno obustavljeni letovi aviona, kao i linije autobusa, vozova, pa čak i metroa. U gradu je počela dezinfekcija ulica, koje ispiraju posebnim rastvorom.

​U gradu su postavljeni i posebni šatori za izolaciju zaraženih pacijenata, u slučaju da se bolest masovno proširi.

Na Twitteru je objavljen snimak na kome se vidi kako se stanovnici Vuhana otimaju za hranu u supermarketu pred zatvaranje grada.

​​Prema posljednjim podacima, više od 570 osoba je zaraženo novim koronavirusom, dok je umrlo 17 osoba.

Kineske vlasti su 31. decembra obavijestile Svjetsku zdravstvenu organizaciju o epidemiji nepoznate upale pluća u gradu Vuhanu u centralnom dijelu zemlje. Kineski stručnjaci utvrdili su 7. januara da uzročnik bolesti koronavirus 2019-nCoV.

(Sputniknews.com)

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6