Ljudi slave poraz Erdogana uz poznati srpski hit (VIDEO)

ISTANBUL - ​Veliki broj ljudi izašao je na ulice Istanbula u nedjelju uveče kako bi proslavio nakon što je stranka turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana izgubila na lokalnim izborima. Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, gradom je, između ostalih, odjekivala i srpska pjesma "Jutro je".

Do proslave je došlo u naselju Bajrampasa u Istanbulu, a veliki broj ljudi je izašao na ulice, mahao turskim zastavama i slavio poraz Erdoganove stranke AK.

Sa zvučnika je u jednom trenutku puštena pjesma "Jutro je" srpske pjevačice Nade Topčagić, a masa je glasno pjevala i igrala.

Ekrem Imamoglu, aktuelni gradonačelnik Istanbula i kandidat glavne turske opozicione stranke Republikanske narodne partije (CHP), proglasio je sinoć pobjedu na izborima za gradonačelnika u najvećem gradu u Turskoj.

Imamoglu je rekao da vodi na lokalnim izborima u Istanbulu sa više od milion glasova podrške nakon što je prebrojano 96 odsto glasačkih listića, prenio je "Reuters".

On je ranije izjavio da na osnovu podataka koje su prikupili, može da kaže da su građani zaista pokazali naklonost i povjerenje u njih i dodao da ih trenutna slika veoma raduje.

Bayrampasa settlement in Istanbul.. Celebrating the defeat of the AK party with Morning is pic.twitter.com/Tibep8Aido