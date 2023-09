Ljudska noga nađena u pijesku na plaži

MADRID - Turistkinja na popularnoj plaži u Španiji iz pijeska je iskopala ljudsku nogu.

Ljudsku nogu otkrila je žena koja je šetala obalom mora u ljetovalištu Gandija, oko 64 kilometara od Valensije. Ugledala je čudan predmet napola zatrpan pijeskom i počela da kopa dalje da vidi šta je to.

Shvativši da je to ljudska noga, pozvala je hitnu pomoć i istraga je u toku. Strahuje se da noga pripada muškom migrantu koji je krenuo prema Evropi.

Policija je požurila na plažu nakon što je turistkinja podigla uzbunu i ta oblast je odmah zatvorena.

"Noga nije imala prelome, more ju je izbacilo cijelu, od kuka do skočnog zgloba. Nekoliko ostataka odjeće i materijali ukazuju da je riječ o osobi koja je pokušavala da stigne do Evrope", rekao je portparol policije u Španiji.

Vjeruje se da je ud prešao kilometre prije nego što je završio na plažu u Gandiji. Mogao je da se odvoji od tijela zbog veoma jakih talasa kada je Španiju zahvatila jaka oluja.

Noga je uklonjena i prevezena na Forenzički anatomski institut u Valensiji. U toku su obdukcija i DNK provjera nestale osobe, te pretres kako bi se pronašao ostatak leša.

Turiste nije odvratilo jezivo otkriće jer su viđeni kako se okupljaju u blizini plaže.

(Nova)