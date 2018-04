London po ubistvima pretekao Njujork

​LONDON - London je po broju počinjenih ubistava ove godine prvi put u modernoj istoriji pretekao Njujork, piše "Sandi tajms".

U februaru i martu ove godine, u Londonu je ubijeno 37 osoba, a u Njujorku 35, pokazale su statistike.

Kako prenosi BBC, od početka godine, 46 osoba u Londonu bilo izbodeno na smrt, upucano ili povređeno, dok je u Njujorku zabilježeno 50 takvih slučajeva.

Međutim, dok se od januara stopa ubistava u Njujorku smanjuje, u Londonu raste, prenosi BBC.

Od 46 ubistava u 2018. godini, koje je istraživala Metropoliten policija, 31 je izvršeno nožem.

Bivši pripadnik Metropoliten policije Liroj Logan izjavio je da je to dokaz da su "londonske nasilne osobine" postale virus.

Logan, koji se penzionisao 2013. godine, rekao je da ne razumije kako su stvari "izmakle iz naših ruku".

"Vidimo kako se virus nasilja širi. Ono je endemsko u toliko različitih dijelova društva. To se može riješiti samo na holistički način. Iz ovog problema se ne može izaći samo policijskim hapšenjem ili zaustavljanjem i pretresima. To mora da se čini u saradnji sa zajednicama", rekao je on.

Gradska skupština saopštila je da je veoma zabrinuta zbog porasta kriminala uz pomoć noževa, ali je istakla i da London ostaje "jedan od najbezbjednijih svjetskih gradova".

"Jedno ubistvo je jedno više, a mi radimo naporno sa našim partnerima kako bi smo razumeli porast i činimo sve što možemo da sprečimo ove tragedije", rekao je portparol policije.

U februaru, policijski komesar Kresida Dik posetila je policiju u Glazgovu kako bi stekla znanje o pristupu javnom zdravstvu koji je u Škotskoj značajno smanjio stopu ubistava.

Kako se navodi, u planu je da Dikova ode na više puteva na kojima bi stekla više znanja i to u Njujork, Zapadni Midlends, Darem, Avon i Somerset.

U međuvremenu, britanska vlada je pokrenula seriju reklama, u vrijednosti od 1,3 miliona funti, koje će se emitovati putem društvenih medija, a kako bi mlade uzrasta od 10 do 21 godine odvratila od kriminala uz pomoć noža.

Reklame prikazuju tinejdžere izbodene nožem.