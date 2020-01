London poslao ratne brodove u Persijski zaliv

LONDON - Brodovi Kraljevske mormarice raspoređeni su na prostoru Perzijskog zaliva usljed rasta tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Ministar odbrane Velike Britanije Ben Volas rekao je da su brodovi poslani kako bi štitili britanske trgovačke brodove od eventualnih napada.

Podsjetimo, Velika Britanija izdala je upozorenje svojim građanima koji se nalaze i koju putuju u Iran i zemlje regiona nakon što je Iran najavio odmazdu zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija.

Sulejmani je ubijen u napadu američkim dronom kada je s pratnjom išao sa aerodroma u Bagdadu.

Juče tokom dana bombardovan je prostor Ambasade SAD u Iraku, kao i baza gdje se nalaze američke trupe 80 kilometara sjeverno od Bagdada.

Defence Secretary @BWallaceMP has announced that @RoyalNavy ships HMS Montrose and HMS Defender will resume accompaniments of UK-flagged commercial vessels in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/Z4qXjnWMIA