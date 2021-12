London proglasio vanredno stanje, sve više zaraženih omikron sojem

LONDON - Gradonačelnik Londona Sadik Kan proglasio je vanredno stanje jer broj slučajeva zaraženih virusom korona rapidno raste.

"Veoma sam zabrinut zbog porasta broja zaraženih i sve više prijema u bolnice širom glavnog grada. Proglašenjem vanrednog stanja agencije u Londonu mogu bolje raditi zajedno. Pozivam sve građane da se vakcinišu i prime buster dozu", napisao je Kan na Twitteru.

U Londonu je zabILJeženo 26.418 novih slučajeva zaraze u protekla 24 časa, što je najveći broj u jednom danu od početka pandemije, saopšteno je iz kancelarije gradonačelnika.

U proteklih sedam dana grad je prijavio 65.525 slučajeva i zabilježio je porast od 29 odsto hospitalizovanih pacijenata u istom vremenskom periodu.

Kan je kazao da zvaničnici rade ubrzano kako bi saznali više o omikron soju. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kako je omikron soj prisutan u 89 država i da će vjerovatno uskoro postati dominantni oblik virusa, prenosi Telegraf.

I’m hugely concerned about the surge of COVID-19 cases and rising hospital admissions across the capital. By declaring a Major Incident today, key agencies across London can better work together. I implore every eligible Londoner to get vaccinated and boosted as soon as possible. pic.twitter.com/jUOV6REtIP