London se sprema za proslavu Brexita

LONDON - Vlada u Londonu najavila je planove za posebne događaje u noći 31. januara, kada zemlja zvanično napusti Evropsku uniju, ali priznaje da će zbog toga posljedice imati neki poslovni sektori u u Velikoj Britaniji.

Ministar finansija Sadžid Džavid je rekao da britanski zakoni neće biti usklađivani sa EU u budućnosti i da bi te promjene mogle štetiti nekim kompanijama, jer je EU najveći britanski trgovinski partner.

"Neće biti daljeg usklađivanja, nećemo biti oni koji samo prihvataju propise, nećemo biti dio jedinstvenog tržišta i u carinskoj uniji - i to ćemo uraditi do kraja godine", rekao je Džavid za "Financial Times" govoreći očekivanjima da se zaključe trgovinski sporazumi sa EU.

Britanija će zvanično napustiti EU blok u noći 31. januara, iako će se pridržavati pravila EU tokom prelaznog perioda od 11 meseci, prenosi AP.

Vlada u Londonu planira da obilježi izlazak iz Unije nizom događaja a a premijer Boris Džonson će te večeri održati govor poslije sednice kabineta na sjeveru Engleske i iznijeti plan o ekonomskoj pomoći regionu.

Britanija je na referendumu 2016. postala prva nacija koja je glasala za napuštanje EU, ali proces imao zastoj koji je završen decembarskim izborima.

Predlog zakona o Brexitu je usvojen ubrzo nakon sazivanja novog parlamenta, a prelazni rok će trajati do kraja 2020. godine tokom koje će pregovarači raditi na trgovinskom aranžmanu između Britanije i ostalih zemalja EU.

Džonson, koji takođe traži trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, isključio je produženja roka za razgovore sa EU.