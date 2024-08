Lopez odbio da uhapsi Putina

Odlazeći predsjednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador danas je odbio zahtjev Ukrajine da uhapsi ruskog predsjednika Vladimira Putina, ukoliko on bude ignorisao međunarodni nalog za hapšenje i bude prisustvovao inauguraciji novoizabrane predsjednice Klaudije Šejnbaum u oktobru.

„Ne možemo to da uradimo. To nije do nas“, rekao je Lopez Obrador novinarima.

Ukrajina je zatražila od Meksika da uhapsi Putina ako bude prisustvao ceremoniji polaganja zakletve Šejnbaum 1. oktobra.

Taj zahtJev, u saopštenju ukrajinske meksičke ambasade od 7. avgusta, ukazuje na nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud (MKS), prenosi Rojters.

„Nadamo se da je meksička vlada svjesna da je Vladimir Putin ratni zločinac sa nalogom za hapšenje protiv njega“, navodi se u saopštenju ukrajinske ambasade, prenosi Tanjug.

Ambasada Ukrajina je takođe navela tvrdnje da je Putin osumnjičen da je naredio kidnapovanje ukrajinske djece i odveo ih u Rusiju, kao i da očekuje da Meksiko postupiti prema zahtjevu ukrajinske diplomatske misije.

Tim nove predsjednice Meksika je pozvao ruskog predsjednika da prisustvuje inauguraciji, napominjući ranije ove nedjelje da je poslao „diplomatsko obavještenje“ svim zemljama sa kojima Meksiko održava diplomatske odnose.

Putin je u junu čestitao Šejnbaum na izbornoj pobJedi, nazvavši Meksiko „istorijskm prijateljskim partnerom Rusije u Latinskoj Americi“.

Međunarodni krivični sud je prošle godine izdao nalog za Putinovo hapšenje, optužujući ga za ratne zločine zbog navodnog deportovanja stotine djece iz Ukrajine u Moskvu, nakon početka invazije u februaru 2022.

Rusija nije država članica Međunarodnog krivičnog suda, ali Meksiko jeste, podsjeća britanska agencija.

