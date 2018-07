Loše vijesti za dječake zarobljene u poplavljenoj pećini

Spasioci na Tajlandu i dalje neumorno rade kako bi spasli 12 dječaka i njihovog trenera koji su više od deset dana zarobljeni u poplavljenoj pećini.

Napore spasilaca mogla bi znatno da oteža najavljena monsunska kiša, prva je loša vijest koja je objavljena danas, a druga je da su medicinski pregledi zarobljenih dječaka pokazali da još uvijek nisu dovoljno snažni da bi pokušali izaći sa spasiocima, rekao je neimenovani pripadnik tajlandskih mornaričkih specijalaca za "CNN".

Jake kiše koje se očekuju u nedjelju mogle bi znatno da podignu nivo vode u pećini i poplave džep u koji se grupa sklonila, navodi "BBC".

Novi službeni ljekarski izvještaj pokazuje da dvojica dječaka pate od iscrpljenosti i neuhranjenosti, a bivši američki mornarički specijalac Kejd Kurtli ocijenio je u intervjuu za "CNN" da bi ronjenje trebalo da bude posljednja opcija jer bi takav pokušaj vjerovatno doveo do smrtnih slučajeva.

"Stavićete nešto na njih da dišu pod vodom, a ne znaju ni da plivaju. Ima toliko mnogo načina na koje to može poći po zlu. Za razliku od ronjenja u okeanu gdje, ako imate problema sa opremom, izronite na površinu, to se ne može dogoditi u ovim tunelima", upozorio je on.

Dječaci uzrasta od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener zarobljeni su 12 dana, a ronioci su ih pronašli u ponedjeljak, na grebenu udaljenom oko četiri kilometra od ulaza u pećinu.

Dobili su hranu, ćebad i medicinsku pomoć, a spasioci pokušavaju da provuku kablove kroz pećinski tunel kako bi mogli da se čuju s članovima svojih porodica.

U regionu Čiang rai gde se pećina nalazi, prethodnih dana bilo je suvo, što su spasioci iskoristili da ispumpaju iz pećine veliku količinu vode.

Do danas su ispumpali oko 128 miliona litara vode, a nivo vode u pećini u prosjeku se smanjivao za po 1,5 santimetara po satu.

Međutim, zbog očekivane kiše, guverner Narongsak Osothanakorn rekao je da se "spasioci trkaju s kišom", prenosi "BBC".

"Računamo koliko vremena imamo ako padne kiša, koliko sati i dana", kazao je Osothanakorn.

Pećinski kompleks Tam Luang redovno biva poplavljen u kišnoj sezoni do septembra ili oktobra, zbog čega rastu strahovanja da bi dječaci mogli da ostanu zarobljeni mjesecima.

U slučaju da ne bude moguće ispumpati vodu iz pećinskih tunela u dovoljnoj mjeri za izlazak zarobljene grupe, spasioci iznad pećinskog kompleksa traže eventualnu rupu kojom bi se spustili do dječaka, a uče ih i osnovama ronjenja.

Međutim, takav vid spasavanja predstavljao bi veliki rizik, pošto mnogi od dečaka ne znaju da plivaju i mogli bi da se uspaniče.

Prema riječima ronilaca, put grupe do izlaza iz pećine trajao bi oko pet sati.

Ilon Mask voljan da pomogne

Milijarder i preduzetnik Ilon Mask poručio je na Twitteru da bi bio voljan da pomogne dječacima zarobljenim u pećini na Tajlandu.

Maska je jedan korisnik Twittera upitao da li bi bio voljan da ponudi svoju pomoć u spasavanju dječaka, na šta je Mask odgovorio:

"Vjerujem da vlada Tajlanda ima ovo pod kontrolom, ali bio bih srećan da pomognem ukoliko postoji način da to uradim".

"Forčen" navodi da za sada nije jasno kako bi Mask mogao da pomogne, ali podsjeća da postoji opcija bušenja pećine sa površine i spasavanje dječaka na taj način.

Mask je vlasnik, između ostalog, "Boring kompanije", koja se bavi i bušenjem tunela.