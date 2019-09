Lovac na uragane avionom uletio u središte Dorijana

MAJAMI - Pilot aviona američke agencije, Nacionalna okeanska i atmosferska administracija (NOAA), uletio je u "oko" uragana Dorijan, pete kategorije.

Na video snimku napravljenom iz pilotske kabine vidi se kako izgleda ta vožnja i kako je "Lovac na uragane" uspio da se probije kroz vrlo snažan i opasan kovitlac i da dođe u centar gdje je mir.

Kako se navodi, on je tu akciju izveo avionom Lockheed WP-3D Orion koga iz milja zovu "Kermit", prema liku žapca iz popularne serije Mapet šou, prenosi Index.

Na snimku se vidi i da je pilotska kabina ukrašena maskotom Kermita.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb