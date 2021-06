Lovca na jastoge progutao grbavi kit pa ispljunuo

PROVINSTAUN - Veliki grbavi kit progutao je Amerikanaca Majkla Pakarda, lovca na jastoge, kod Kejp Koda da bi ga ispljunuo poslije nekoliko sekundi, javlja Bi-Bi-Si.

Pakard je rekao da je on zaronio kod grada Provinstaun u državi Masačusets kada je završio u džinovskim ustima kita gdje je proveo oko 40 sekundi.

Kit ga je ispljunuo, a Pakard je prošao samo sa iščašenjem koljena.

Pakard (56) je ispričao da je mislio da ga je napala velika bijela ajkula, koja je poznata u toj oblasti, a zatim je shvatio da nema zuba.

"Odjednom mi je sinulo da sam ja u ustima kita i da on pokušava da me proguta. Pomislio sam da je to smrt sigurno i oprostio sam se od žene i moja dva sina", rekao je Pakard.

On je rekao da je odjednom kit izronio, izbacio ga iz usta i počeo da trese glavom.

"Odjednom sam se našao u vazduhu, kao na vrhu fontane, i pao sam u vodu, bio sam slobodan i osjetio sam kao da plutam. Nisam mogao da vjerujem", rekao je Pakard.

I pored stalnih apela njegove supruge da nađe drugi posao, on nema namjeru da okonča 40-godišnju karijeru ronioca kod Kejp Koda.

Grbavi kitovi mogu da narastu do 15 metara i teže oko 36 tona. Prema podacima naučnika i istraživača, u prirodi ih je trenutno oko 60.000 jedinki.