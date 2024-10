Lovci na uragane letjeli kroz "oko" Miltona, objavljen snimak

Lovci na uragane američke Nacionalna agencije za istraživanje okeana i atmosfere danas su letjeli kroz "oko" uragana Milton.

Let su obavili u avionu Miss Piggy, a snimak su objavili na X-u.

Inside the eye of Hurricane #Milton earlier today on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy." These missions collect data to help improve forecasts and support hurricane research. Visit @NHC_Atlantic and https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts/advisories. Visit… pic.twitter.com/bgecJN0UDA

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research. Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta