Lovci na uragane na visini zadatka: Objavljeno kako posada ulazi pravo u tropski ciklon

Američka Nacionalna agencija za okeane i atmosferu ovih dana ima pune ruke posla zbog destruktivnog uragana Milton na Floridi.

Kako bi prikupili podatke o ovoj razornoj atmosferskoj pojavi, posada specijalnog aviona WP-3D uletela je pravo u uragan, a snimci iz aviona proširili su se internetom.

Na X nalogu Nacionalna agencija za okeane i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) u utorak 8. oktobra objavljen je snimak ulaska Lockheed Martin WP-3D Orion u Milton, uragan kategorije 5. Uragan Milton prouzrokovao je veliku materijalnu štetu na Floridi i do sada odnio nekoliko života, a ovako to izgleda kada mu se hrabra posada NOAA približi:

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research. Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024

Riječ je o avionu registracije N43RF, jednom od dva specijalno modifikovana P-3 koja služe kao leteće laboratorije.

Ovi "lovci na uragane" opremljeni su istraživačkim instrumentima i opremom za prikupljanje i obradu atmosferskih podataka.

Prema podacima servisa FlightRadar24, N43RF leti gotovo svakoga dana iznad Meksičkog zaliva ali nije poznato kada je snimak NOAA tačno nastao.

Miss Piggy kako je još naziva posada NOAA uskoro zajedno sa još jednim WP-3D treba uskoro da bude povučena iz upotrebe.

Letjelice koje se koriste od 70-ih godina prošlog vijeka ustupiće mjesto znatno modernijim Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Inside the flight station aboard @NOAA’s WP-3D Orion 'Miss Piggy' as we fly straight into Hurricane #Milton! These flights collect critical data that helps improve forecasts and support hurricane research. Follow @NHC_Atlantic for the latest forecast and advisories. Credit: Lt.… pic.twitter.com/4XieCd6NRx — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 7, 2024

Kao i WP-3D, novi Lockheed Martin avioni će prema najavama biti opremljeni specijalizovanim instrumentima, radarima kao i uređajima za brzu internet konekciju, prenosi Aero.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.