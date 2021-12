Lukašenko: Glavni zadatak je da zaštitim Bjelorusiju od rata

MINSK - Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko je izjavio danas da je njegov glavni zadatak da zaštiti Bjelorusiju i njene građane od rata.

Na sastanku sa aktivistima Vitepske oblasti, Lukašenko je primijetio da je situacija u svijetu u stalnom zaoštravanju, da postoji konfrontacija između geopolitičkih igrača, dok je pandemija virusa korona pogoršala čitavu situaciju, prenosi RIA Novosti.

Lukašenko je pozvao zvaničnike da spriječe ponavljanje događaja iz 2020. godine.

"Nijedan rat nas nije zaobišao u prošlosti, a neće ni sada. Ne daj Bože da izbije. Zato je moj zadatak da sačuvam državu i narod od rata", prenijela je pres služba bjeloruskog predsjednika njegovu izjavu.

On je dodao da bi trebalo obratiti pažnju na pitanja teritorijalne odbrane.

"Ne želim da se naš narod još jednom nađe, ne daj Bože, u centru nekakvog rata. Znate da imamo teritorijalnu odbranu i teritorijalne trupe", naglasio je Lukašenko.

On je, takođe, izrazio zabrinutost zbog mogućnosti sajber napada, navodeći da ako se ne preduzmu neophodne mjere zaštite, to može dovesti do ozbiljnih posljedica.