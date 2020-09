Lukašenko: Neću se povući sa vlasti

MINSK - Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da ne namjerava da se povuče sa položaja i da neće dozvoliti da vlasti "leže u blatu".

"Želim da vam se obratim na muški način, da ne bi bilo nedoumica. Često za mene kažu: `Neće se povući sa vlasti`. To je tačno. Narod me nije izabrao da bih to uradio", rekao je Lukašenko na ceremoniji predstavljanja novog državnog tužioca Andreja Šveda.

Lukašeno je dodao da se vlast ne dobija da bi se napustila ili predala.

"Sredinom devedesetih ležala je u blatu. Neki su o nju otirali cipele. Monogi od vas u snagama bezbjednosti sjećate se toga. Ne želim da se Bjelorusija vrati u te dane", rekao je bjeloruski predsjednik, prenijela je agencija Belta.

On je naglasio da promjena vlasti u zemlji ne može da se desi pod pritiskom uličnih protesta, nego u skladu sa zakonom.

"Prije ili kasnije, drugi će preuzeti vlast, ali u skladu sa zakonom, a ne pod pritiskom uličnih demonstracija", rekao je Lukašenko, navodi TASS.

U Bjelorusiji su izbile masovne demonstracije poslije predsjedničkih izbora 9. avgusta na kojima je Lukašeno, prema zvaničnim podacima, osvojio preko 80 odsto glasova.