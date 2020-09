Lukašenko: O čemu sam razgovarao s Putinom pet sati

MINSK - Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da su njegovi razgovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju trajali pet sati, a da je najviše vremena otišlo na energetiku. Osvrnuo se i na ruski kredit za Bjelorusiju.

"Razmotrili smo čitav niz pitanja. Skoro pet sati. Plan razgovora je bio razrađen", rekao je Lukašenko i dodao je najviše pažnje bilo posvećeno energetici iako se nije zalazilo u neke konkretne cifre.

Druga tema na dnevnom redu bio je pristup tržištu, a kako je rekao, Putin je sam predložio da aktiviraju krupne holdinge, direktore, ministre da se sastaju i rade.

"Rekao sam: Okej, meni to odgovara", rekao je Lukašenko.

Objasnio je i o čemu se radi u vezi s ruskim kreditom.

"Na tome sam ja insistirao. I premijer i ministar finansija su mi predložili da isplatimo kredit – ove godine je trebalo da isplatimo milijardu dolara starog duga. Uz sve poteškoće spremni smo da vratimo tu milijardu. To nije novi kredit. To je bila moja molba ruskom rukovodstvu da se vraćanje duga prebaci na sljedeću godinu. To je proces refinansiranja", zaključio je Lukašenko.

Putin i Lukašenko sastali su se prije tri dana u Sočiju.

(Sputnjik)