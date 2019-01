Lukašenko: Ujedinjenje sa Rusijom nije na dnevnom redu

MINSK - Pitanje ujedinjenja Bjelorusije i Rusije u jednu državu nije na dnevnom redu, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Lukašenko je na sastanku o socijalno-ekonomskom razvoju Bjelorusije u Minsku rekao da su on i predsjednik Rusije Vladimir Putin izričito naglasili da na dnevnom redu ne postoji pitanje ujedinjenja.

On je naglasio da se unija Bjelorusije i Rusije može formirati samo na bazi jednakosti i da bi za to trebala da postoji volja oba naroda.

"To nije zbog toga što Lukašenko to želi, kao što Rusija to predstavlja. To je zato što su ovo fundamentalni principi sklapanja bilo kakvog saveza. Ukoliko ne postoji pravična osnova, onda ne postoji ni unija", objasnio je Lukašenko.

On je napomenuo da je za sklapanje saveza između dvije zemlje ključno ispitati javno mnjenje, javio je TASS.

"Ujedinjenje nije na dnevnom redu, a za to postoji mnoštvo razloga", dodao je predsjednik Bjelorusije.