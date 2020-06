Lukašenko: Virus doveo planetu u stanje psihoze

MINSK - Bjelorusija, jedna od zemalja u Evropi koja nije uvela stroge mjere zatvaranja usljed koronavirusne krize, je do sada uspjela da zadrži smrtnost od virusa impresivno niskom.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko napao je svjetske elite, optužujući ih da su iskoristili pandemiju koronavirusa da bi stavili "milijarde dolara u džepove" dok globalna ekonomija gori.

"Koronavirus je čitavu planetu doveo u stanje psihoze. Ja to nazivam psihozom, jer neko to očigledno mora. A vjerovatno ste i sami primijetili ko. To je isto kao i uvijek: poslije svinjskog gripa, ptičjeg gripa, SARS-a … danas se suočavamo sa drugom pandemijom, drugom pneumonijom, samo u novom obliku. I sjećate se ko je iskoristio ove situacije u prošlosti, ko je stavio milijarde u džepove", rekao je Lukašenko, govoreći u subotu sa zvaničnicima u Mogilevskoj oblasti.

"Ceo svet je danas stao. Globalna ekonomija nije samo zastala, već je i srušena. Ali vodeće kompanije, vodeći milijarderi i države stavili su u džepove milijarde dolara. Zato sam uvijek postavljao pitanje, unazad tri mjeseca, kao što se sjećate: Kome je ovo potrebno? Da li je ovo događaj koji je stvorio čovjek – ova pandemija zdravlja? Za sada nemam odgovor na to pitanje i nadam se da ga nemate ni vi", napomenuo je Lukašenko.

Bjeloruski predsjednik se takođe obratio svojim kritičarima, podsjećajući kako su se mediji i internet šalili zbog njegovog "savjeta" da liječe koronavirus votkom, saunom, traktorima i radom na terenu.

"Rekao sam to kao šalu i postalo je neka vrsta 'Lukašenko brenda', koji se nekada pominjao 'vidite, on je lud, ne zna kako da postupa sa ljudima', iako su iza ovih komentara stajale vrlo ozbiljne ideje", rekao je Lukašenko, preporučujući ljudima da se bave sportom i vježbanjem na otvorenom kako bi izgradili svoj imuni sistem i pripremili se za svaki mogući 'drugi talas' infekcija.

"Ponovo ističem: sve što ljudi kažu da bi me kritikovali je blef: niko ne zna šta će se desiti sutra", zaključio je predsjednik.

Bjelorusija se suočila sa gnjevom medijskih i medicinskih stručnjaka širom svijeta nakon što je odbila da preduzme obavezne mjere zatvaranja, jer su fabrike, farme, škole, prodavnice, restorani i drugi sadržaji u zemlji ostali otvoreni posljednjih nekoliko mjeseci, čak i kad su se susjedi zatvorili.

Međutim, nedavno objavljeni podaci pokazuju da je, iako su stope zaraze po glavi stanovnika uporedive sa ostalim evropskim državama i SAD, stopa smrtnosti među najnižim na svijetu. Bjelorusija je zauzela 45. esto od 49 zemalja, u kojima ima dovoljno dostupnih podataka, sa 10.000 ili više slučajeva.

Ove nedjelje je Institut za političke studije, istraživački centar sa sjedištem u Vašingtonu, zaključio da su samo u SAD milijarderi dodali 565 milijardi dolara na svoje bogatstvo od sredine marta, a ukupno im je bogatstvo poraslo za 19 odsto od početka pandemije. Podaci su objavljeni pored izvještaja da je blizu 39 miliona Amerikanaca podnelo naknadu za nezaposlene zbog krize. Slični trendovi su primijećeni u zemljama širom svijeta, od Evrope do Azije.

(Kurir.rs)