Lukašenko: Vojno-politička situacija u svijetu usijana do krajnjih granica

Vojno-politička situacija se usijala u cijelom svijetu do krajnjih granica, međutim to je samo vrh ledenog brijega, izjavio je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko na sastanku sa sekretarima Savjeta bezbjednosti zemalja-članica Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti.

"Vidite da je vojno-politička situacija usijana do krajnjih granica, ali to je samo vrh ledenog brijega. U osnovi svih sukoba leži masovni hibridni uticaj na ključne oblasti našeg društvenog života: ekonomski, informacioni, biološki, socijalni, humanitarni, pa čak i duhovni. On se pojavljuje na svim frontovima", rekao je Lukašenko agenciji Belta.

On je istakao da je dijalog među državama u sferi jačanja kolektivne bezbjednosti aktuelniji nego ikada, kao i da bi države mogle da razmisle o konceptu nove strategije kolektivne bezbjednosti organizacije do 2035. godine.

Komentarišući situaciju u Ukrajini istakao je da je Ukrajina pretrpjela velike gubitke, da je poginuo veliki broj ukrajinskih vojnika i da je uništena velika količina ukrajinske tehnike.

Naglasio je da Zapad koristi Ukrajinu kako bi pokorio Rusiju.

"Zapad se čvrsto zakačio za Ukrajinu da bi pokorio Rusiju i obrisao noge", rekao je Lukašenko, prenose mediji.

Bjeloruski predsjednik je naglasio da je sada važno da se zaustavi konflikt u Ukrajini, a ne da se traže razlozi zbog čega je nastao. Istakao je da je u jučerašnjem razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom potvrđeno da u Ukrajini nije bilo zapadnog naoružanja i plaćenika onda bi se konflikt odavno završio.

Lukašenko se danas sastao sa sekretarima Savjeta za bezbjednost država-članica ODKB u Minsku.

Teme su izazovi i prijetnje po bezbjednost država-članica organizacije i mjere za njihovu neutralizaciju.