Lukašenko s puškom nadlijetao demonstrante: "Bježe kao pacovi"

MINSK - U Minsku je sinoć bez incidenata završen masovan protest protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je situaciju u gradu pratio iz helikoptera i iz svoje rezidencije. Sa Trga nezavisnosti razišli su se i demonstranti i policija.

Skup je počeo u dva sata poslije podne. Poslije dvočasovnog mirnog skupa na Trgu nezavisnosti, desetine hiljada demonstranata otišlo je do spomenika Minsk - grad heroj.

Ubrzo su neki demonstranti otišli do Trga državne zastave i predsjedničke rezidencije, gdje ih je zaustavila specijalna policija, a drugi su se vratili na Trg nezavisnosti. U međuvremenu je Lukašenko izašao iz rezidencije i zahvalio policiji koja je štitila zgradu.

"Hvala vam. Sjajni ste", rekao je on, a policajci su mu odgovorili "Bićemo sa vama do kraja".

Kasnije je portparolka Lukašenka Natalija Ajsmont rekla da je predsjednik radio cijeli dan u svojoj rezidenciji, nadgledajući situaciju i opozicione proteste. Helikopterom je obišao grad i vratio se u rezidenciju, naoružan automatskom puškom "kalašnjikov" i sa zaštitnim pancirom.

Na snimku koji je objavila državna televizija Bjelorusije vidi se kako Lukašenko gleda kroz prozor helikoptera, a zatim stupa u vezu sa, vjerovatno, pilotom, kome naređuje: "Bliže, bliže trgu... Ne vidim trg... lijevo, još lijevo", misleći na Trg Pobjednika kuda su se kretali demonstranti u pravcu centra.

Kroz prozor se vidio i kordon policije i tehnike koji su demonstrantima pregradili put ka predsjedničkoj rezidenciji, prenio je "Blic".

"Kao pacovi bježe" prokomentarisao je Lukašenko odlazak demonstranata od predsjedničke rezidencije.

