MH17 ipak su oborili Rusi?

MOSKVA - Projektil koji je oborio malezijski avion sa leta MH17 iznad Ukrajine, 2014. kada je poginulo 298 ljudi, ispalila je Rusija, navode istražioci.

Projektil je, prema najnovijim informacijama međunarodnog istražnog tima, koje su svi svjestki mediji prenijeli kao hitnu, pripadao je ruskim vojnim snagama stacioniranim u Kursku, a ispalila ga je 53. protivvazdušna brigada.

Ta informacija prezentovana je danas, a ističe se i da je rezultat višegodišnje istrage.

