MVP Libanona: Bojim se da se približavamo regionalnom ratu

Imamo osjećaj da nas uvlače u širi rat, rekao je ministar spoljnih poslova Libanona Abdallah Bou Habib u razgovozu sa Christiane Amanpour, te dodao kako vlada i narod Libanona ne žele bilo kakav rat.

“Želimo mir na nužnoj granici. Problem je to što dešavanja u Gazi utiču na dešavanja u Libanonu jer postoje problemi koji se nisu riješili već duže od 75 godina. Prema tome i mi imamo probleme,” kazao je ministar Bou Habib.

Jučerašnji napad dronom u kojem je jedan od vođa palestinskog Hamasa, Saleh al-Arouri, i još najmanje četvero drugih ubijeno, on je okarakterisao kao izraelski te dodao da ne zna da li će doći do odgovora.

“Vlada Libanona neće odgovoriti na napad već ćemo otići u Ujedinjene narode i to podnijeti žalbu povodom događaja,” dodao je on.

Amanpour je istakla Izrael nije preuzeo odgovornost za napad ali da su iz vlade SAD-a rekli CNN-u da vjeruju da oni stoje iza napada, te da je savjetnik izraelskog premijera istakao da je ovo bio napad na Hamas a ne na Bejrut, Libanon ili Hezbolah.

Potom je upitala da li će Hezbolah odgovoriti na napad i šta misli da će se dogoditi?

“Nadam se i molim boga da ne dođe do odgovora i da Izrael ovo neće ponoviti, jer priznali to oni ili ne, na njihovim se medijima prvo objavila informacija da su to oni učinili. Ono što mi želimo je da ne dođe do eskalacije rata, da se događaju sa juga države ne prošire na cijeli Libanon I ne želimo da dođe do regionalnog rata jer bi to bilo opasno za sviju – Libanon, Izrael i sve druge države u regionu,” istakao je Bou Habib.

Interesantno je da je libanonski ministar spoljnih poslova na kraju optužio Izrael i za eksploziju u Iranu u kojoj je ubijeno preko 100 ljudi nedaleko od mezara generala Qassama Soleimanija u iranskoj provinciji Kerman. On je dodao da Arapi smatraju samo dvije države sposobnim da izvedu takav napad – Izrael i SAD, te ponovio da je u ovom slučaju glavni osumnjičeni upravo država Izrael, prenosi N1.

