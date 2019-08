Mačetom ubijao ljude na ulici

​Muškarac u Južnoj Kaliforniji ubio je četiri osobe tokom napada hladnim oružjem nakon čega se predao policiji, javljaju američki mediji.

Pored ljudi koje je ubio divljajući mačetama, napadač je ostavio i dvije teško povrijeđene osobe u Garden Groveu i Santa Ani, prenosi Klix.

Prema izvještaju policije, napadač je bio naoružan sa dvije velike mačete i na veoma brutalan način napao je nekoliko žrtava.

On je prvo opljačkao stan u kompleksu apartmana gdje je živio, gdje je ubio dvije osobe, a zatim je opljačkao i pekaru, poslovnicu osiguranja i benzinsku stanicu. Ispred jedne prodavnice ubio je čuvara te još jednu osobu u restoranu podzemne željeznice.

Policajci su napadača zatekli ispred prodavnice gdje je ubio čuvara te im se predao.

Bezbjednosni zvaničnici nisu još potvrdili njegov identitet, a prema prvim informacijama, njegovi motivi bili su pljačka i mržnja.

NEW VIDEO: Man Arrested After Stabbing Spree Kills 4 in Orange County @NBCLA FULL STORY: https://t.co/8wdBogeBKm pic.twitter.com/wwd2Bzg3DF