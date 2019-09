Mađari ne odustaju ni od Tročanjija ni od proširenja EU

BUDIMPEŠTA - Mađarska neće odustati od toga da u novoj Evropskoj komisiji vodi resor proširenja i susjedstva, pišu evropski mediji, nakon što je Odbor za pravna pitanja Evropskog parlamenta većinom glasova odbio da potvrdi Lasla Tročanjija, bivšeg ministra pravde Mađarske, na ovoj poziciji.

Mađarski zvaničnici tvrde da je u pitanju politička odluka s ciljem da se toj zemlji oduzme resor proširenja. Oni tvrde da Mađarska kao susjed i dobar poznavalac zapadnog Balkana, sljedećeg na redu za proširenje, posjeduje svu potrebnu ekspertizu da pomogne evropskom putu i priključivanju tih zemalja EU.

Sam Tročanji najavio je da će pokrenuti pravne korake kako bi ovu odluku osporio, tvrdeći da je neutemeljeno obrazloženje da je kao ministar pravde i prvi čovjek advokatske kancelarije u Budimpešti bio u sukobu interesa.

Jozef Zajer, šef Kluba partije Fides u Evropskom parlamentu, ističe da je odbijanje Tročanjija znak da je protiv Mađarske u Evropi pokrenut "lov na vještice".

Zvanično, Mađarska ističe da nema namjeru niti da predloži drugog kandidata, niti da odustane od resora.

Viktor Kečkeš, sekretar za evropska pitanja Ministarstva pravde Mađarske, saopštio je da "ne postoji opcija B niti drugi kandidat".

"Mi se nadamo da ćemo zadržati ovaj portfolio. Mi smo jedina zemlja koja šalje eksperte za integraciju na zapadni Balkan. Iz geopolitičkih razloga, ovo je najbolji portfolio i za Mađarsku i za region", rekao je Kečkeš, a prenose evropski mediji.

Istovremeno, mađarska opozicija tvrdi da je evidentno da Tročanji nije rekao istinu pred Odborom za pravna pitanja tokom saslušanja u Evropskom parlamentu. Partija Momentum tvrdi da je Tročanji lagao kad je izjavio da nije imao imovinu u advokatskoj firmi koju vodi deset godina.

Članovi Odbora koji su odbili Tročanjija, međutim, svoje kritike nisu uputili samo mađarskom predstavniku, već i Ursuli fon der Lejen, predsjednici Evropske komisije.

"Ona treba da nam pruži objašnjenje zašto odmah nije odbila da nominuje ovakvog kandidata", rekao je Tim Volken, član Odbora koji je glasao protiv.

Podsjećamo, proteklih dana u evropskim medijima čule su se različite spekulacije zbog čega je Tročanji nominovan za ovaj resor, među kojima su i tvrdnje da je EU umorna zbog proširenja i da ovo imenovanje pokazuje da ne postoji apetit za dalje širenje. Ovom u prilog idu i jasne izjave njemačkih, holandskih i francuskih zvaničnika, koji su pokazivali oprez i rezervisanost kad je u pitanju odobravanje narednih koraka u pretpristupnom procesu za zemlje zapadnog Balkana.

Emanuel Makron, predsjednik Francuske, najdalje je išao u ovim tvrdnjama javno istakavši da bi EU prvo trebalo da se interno reformiše, pa tek onda da razmišlja o nastavku proširenja.

Bilo kako bilo, njemački Bundestag prošlog četvrtka odobrio je nastavak pretpristupnog procesa sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Sa 476 glasova za, 122 protiv i 16 uzdržanih, njemački parlament dao je zeleno svjetlo da se na narednom evropskom samitu odobre naredni koraci, koji bi uključivali dobijanje datuma za početak pregovora.

Zasad nema informacije o tome da li će BiH biti odobren kandidatski status, ali se smatra da je to do daljeg neizvjesno s obzirom na to da još nije formirana nova vlast nakon održanih izbora prije skoro godinu dana.