Mađarska blokirala prijedlog o zabrani uvoza ruske nafte

​BRISEL - Mađarska nastavlja da blokira prijedlog EU za zabranu uvoza ruske nafte, čime zadržava cijeli paket sankcija usmjerenih ka predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu zbog rata u Ukrajini, javila je agencija "Blumberg" pozivajući se na izjave ljudi upoznatih sa pregovorima.

Izvori "Blumberga", čija imena nisu objavljena zbog privatnosti današnjih razgovora, rekli su da se sastanak ambasadora 27 članica EU završio danas bez dogovora, te da se očekuje da razgovori budu nastavljeni u narednim danima.

Zabrana izvoza ruske nafte u treće zemlje takođe bi mogla biti odgođena dok se članice Grupe sedam (G7) ne obavežu na sličan korak.

EU predlaže zabranu sirove nafte u narednih šest mjeseci i rafiniranih goriva do početka januara sljedeće godine. Brisel je Mađarskoj i Slovačkoj ponudio izuzeće do kraja 2024. godine, a Češkoj do juna iste godine, jer sve tri zemlje u velikoj mjeri zavise od ruske sirove nafte.

Međutim, "Blumberg" piše da se čini da izuzeće nije ubijedilo Mađarsku da podrži prijedlog.

Cilj EU bio je da sankcije budu spremne do sutra, kada se u Rusiji obilježava Dan pobjede nad nacističkom NJemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Lideri zemalja G7 održaće kasnije danas video-poziv kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, a "Blumberg" napominje da bi odgađanje odluke EU moglo da ograniči sve ono što je najavljeno povodom tog virtuelnog sastanka.