BUDIMPEŠTA - Ruski ambasador, Jevgenij Stanislavov, u Budimpešti objasnio je zašto je Mađarska spomenuta u grupi onih koje Moskva smatra "neprijateljskim zemljama" svojevrsnoj "crnoj listi" uprkos prijateljskom odnosu između čelnika Vladimira Putina i Viktora Orbana.

Ruska vlada odobrila je ovaj mjesec listu stranih država i teritorija za koje je rekla da su počinili "neprijateljske akcije protiv Rusije, njenih kompanija i građana", izvijestila je državna novinska agencija "TAS S".

One koje su pale u nemilost Moskve su države koje su osudile Putinovu specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu i bile su na čelu sankcija nametnutih Rusiji. Na listi su se našle zemlje uključujući Sjedinjene Države, Kanadu, Japan, Južnu Koreju, Australiju, Novi Zeland i one u Evropskoj uniji, kao i druge evropske države.

Mađarski premijer Viktor Orban ima dobre odnose s Vladimirom Putinom. On se protivio sankcijama EU-a i pokušao osujetiti NATO-ovu vojnu podršku Kijevu. Dok je Rusija ograničila snabdijevanje plinom drugim evropskim zemljama, pristala je povećati svoje isporuke goriva Mađarskoj, prema ruskim državnim medijima.

Prošle je sedmice Orbanov šef stožera Gergelj Gulias rekao da Mađarska neće uhapsiti Putina ako dođe u zemlju, uprkos tome što je potpisnica Rimskog statuta koji je osnovao Međunarodni krivični sud (ICC) u Hagu koji je izdao nalog za hapšenje ruskog vođe 17. marta za navodne ratne zločine u Ukrajini.

Ali, kao članica EU-a koja je djelovala kao blok u kažnjavanju Rusije sankcijama, Mađarska je na crnoj listi Moskve. Ruski izaslanik u Budimpešti, Stanislavov insistirao je kako će "kanali dijaloga" ipak ostati "otvoreni".

"Mađarska je potpisala sve protivruske pakete sankcija Brisela i prisiljena ih se strogo pridržavati. Zato je klasifikovana kao zemlja neprijateljska prema Rusiji, protiv koje se mogu primijeniti naše mjere odmazde", rekao je Stanislavov ruskoj državnoj novinskoj agenciji "RIA Novosti" u četvrtak.

Međutim, rekao je da je Moskva "optimistična" da će doći do "konstruktivne interakcije s Mađarskom".

"Budimpešta pokazuje pragmatičnu poziciju od koje neće odustati ni pod pritiskom svojih saveznika u EU i NATO-u", dodao je Stanislavov.

Russia has placed Hungary on its „Unfriendly Countries List“. Welcome to the club, dear friends! We are ready to share our know-how with you, as we are one of the two the longest-serving members.