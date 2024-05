Madrid osudio "skandalozni" video sa flamenkom (VIDEO)

MADRID - Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares osudio je kao "skandalozan i odvratan" video-snimak koji je postavio njegov izraelski kolega, u kojem se sugeriše da je Hamas zahvalan Španiji na odluci da prizna palestinsku državu.

U kratkom video-snimku koji je objavio izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac na društvenoj mreži "Iks" piše: "Hamas: Grasijas Espanja".("Hamas: Hvala Španiji").

Na snimku se vidi španska zastava, a zatim par koji pleše uz flamenko muziku. Naizmjenično se prikazuju Hamasovi borci i ljudi koji su bježali tokom napada Hamasa na južni dio Izraela 7. oktobra.

"Nećemo upasti u provokacije. Video je skandalozan i odvratan. To je skandalozno jer cijeli svijet zna, uključujući mog kolegu u Izraelu, da je Španija osudila akcije Hamasa od prvog trenutka. I odvratno je zbog upotrebe jednog od simbola španske kulture", rekao je Albares na konferenciji za novinare u Briselu.

Španija je ove sedmice objavila da će priznati Palestinu kao državu, a u posljednjih nekoliko dana dva ministra španske Vlade pomenula su genocid u Gazi, prenosi Srna.

