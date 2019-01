Maduro: Tramp naredio moje ubistvo

KARAKAS - Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro rekao je da je uvjeren da je američki predsjednik Donald Tramp naredio kolumbijskoj Vladi i mafiji da ga ubije.

"Nesumnjivo je da je Tramp naredio da me ubiju, on je rekao Vladi Kolumbije, kolumbijskoj mafiji da me ubiju. Ako mi se nešto desi, odgovornost će snositi Tramp i kolumbijski predsjednik Ivan Duke", rekao je Maduro u intervjuu za "Sputnjik".

Komentarišući mogućnost pokušaja atentata Maduro kaže da je on dobro zaštićen.

"Mene uvijek štiti narod Venecuele, mi imamo dobru obavještajnu službu", navodi Maduro.

Kada je riječ o političkoj situaciji on ističe da je spreman za pregovore sa opozicijom uz učešće međunarodnih posrednika.

"Spreman sam da pregovaram sa opozicijom na dobrobit Venecuele, zarad mira i njene budućnosti", rekao je Maduro.

On je istakao da su američke sankcije protiv naftne kompanija PDVSA nezakonite te da Venecuela ulaže sve napore u stabilizaciju ekonomije.

"Američke sankcije predstavljaju do sada 'najluđu' odluku američkog državnog sekretara Džona Boltona", rekao je Maduro.

On je dodao da je posljednjih godina u više navrata pokušavao da ostvari kontakt sa SAD ali bez uspjeha.

Govoreći o odnosu sa Rusijom on je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin pružio Venecueli podršku na svim frontovima na čemu je Karakas veoma zahvalan.