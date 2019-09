Maduro kod Putina: Moskva podržava legitimnu vlast u Venecueli

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da Moskva podržava sve legitimne organe vlasti u Venecueli, uključujući instituciju predsjednika.

"Rusija dosljedno podržava sve legitimne organe vlasti u Venecueli, uključujući instituciju predsjednika i parlamenta. I mi, bez sumnje, podržavamo dijalog koji Vi, predsjedniče,i vlada vodite sa opozicionim snagama", rekao je Putin na sastanku s Madurom u Moskvi.

Kako prenosi Tass, on je dodao da Rusija smatra da je svako odbacivanje dijaloga "iracionalno i štetno" za zemlju i da predstavlja pretnju dobrobiti stanovništva.

Putin je ukazao i na saradnju Moskve i Karakasa u vojno-tehničkoj oblasti, koja se prvenstveno dovodi u vezu sa obavezama Rusije da obezbijedi održavanje naoružanja ruske proizvodnje koje je kupila Venecuela.

"Posjeta Rusiji jača (naš) savez, bilateralnu saradnju i doprinosi sveobuhvatnom razvoju naših naroda. Ovo je prijateljski odnos pun poštovanja koji smo gradili tokom posljednjih 20 godina, a došao je najbolji trenutak za njegovo učvršćivanje. Živjela Venecuela, živjela Rusija", napisao je Maduro na svom Twitter nalogu, prenio je TASS.

RT @ActualidadRT: Putin in meeting with @NicolasMaduro https://t.co/iw7bW2mEAq Putin has reaffirmed Russia's commitment within the framework of the technical-military agreements signed years ago with Venezuela pic.twitter.com/3CjZy8sQN6