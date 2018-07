Magazin "Time" na naslovnici spojio Putinovo i Trampovo lice

NJUJORK - Magazin Time stavio je na naslovnu stranu grafički "spojena" lica američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Na naslovnici se vidi Trampova prepoznatljiva plava kosa, čupave obrve i prepoznatljiv oblik usta koji se "utapaju" u Putinov nos i plave oči.

To nije prvi put da Time provocira foto ilustracijama sa američkim predsjednikom na naslovnici. N.N.

