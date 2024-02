Majka Alekseja Navaljnog vidjela tijelo sina

Ljudmila Navaljna saopštila je danas da je uspjela da vidi tijelo svog sina Alekseja Navaljnog.

"Ucjenjuju me, postavljaju mi uslove gdje, kada i kako treba da bude sahranjen Aleksej", rekla je ona.

Aleksej je umro u petak u kaznenoj koloniji u Rusiji, a njegova porodica je od tada danima pokušavala da preuzme njegovo tijelo, prenosi Telegraf.

"Upravo sam izašla iz zgrade Istražnog komiteta grada Saleharda. Tamo sam provela skoro jedan dan sama, sama sa istražiteljima i kriminolozima. Advokate su pustili tek poslijepodne", rekla je majka Navaljnog Ljudmila na video-snimku objavljenom na Jutjubu.

Izjavila je danas da joj ruske vlasti prijete da će "nešto uraditi" sa tijelom njenog sina, ukoliko ne bude pristala na tajnu sahranu.

Prema njenim riječima, juče je odvedena u mrtvačnicu gdje joj je pokazano tijelo Navaljnog.

"Istražitelji tvrde da znaju uzrok smrti. Imaju spremnu svu medicinsku i pravnu dokumentaciju koju sam videla, a potpisala sam i smrtovnicu", navela je majka ruskog opozicionara.

Ona je istakla da je "po zakonu" trebalo odmah da joj daju tijelo Navaljnog, prenosi Tanjug.

"Međutim, to do sada nisu uradili. Umjesto toga, ucjenjuju me, postavljaju mi uslove - gdje, kada i kako treba da bude sahranjen Aleksej. To je protivzakonito", rekla je Ljudmila, prenosi Tanjug.

Ona tvrdi da su u njenom prisustvu zaposleni u mrtvačnici dobili "naređenje ili iz Kremlja, ili iz Istražnog komiteta".

"Žele da se to radi tajno, bez pozdrava. Žele da me odvedu na periferiju groblja do svježeg groba i kažu: 'Ovdje leži tvoj sin'. Ne pristajem na to", rekla je Ljudmila.

Dodala je da je odlučila da snimi video-snimak jer su počeli da joj prijete.

"Gledajući me u oči, rekli su mi da će, ako ne pristanem na tajnu sahranu, nešto uraditi sa tijelom mog sina. Istražitelj Voropajev mi je otvoreno rekao: 'Vrijeme nije na vašoj strani, leš se raspada'. Neću posebne uslove, samo želim da se sve radi po zakonu. Zahtijevam da mi se odmah vrati tijelo mog sina", poručila je majka Navaljnog.

