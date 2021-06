Majka heroj s polomljenom karlicom izvukla kćerku iz ruševina

U Majamiju se tokom noći između srijede i četvrtka desio pravi horor s obzirom da se zgrada od 11 spratova skoro potpuno urušila.

Vatrogasci su automatski počeli sa akcijom spašavanja ljudi, a trenutno se nešto manje od 160 osoba vodi kao 'nestale'.

Da taj broj ne bude za jedan veći pobrinula se majka Anđela Gonzales koja je svoju 16-godišnju kćerku Devon izvukla iz ruševina, a to je uradila s polomljenom karlicom, prenose američki mediji.

Do njene povrede je došlo prilikom obrušavanja zgrade.

Nažalost, sve vijesti nisu baš tako divne za hrabru Anđelu s obzirom da se o njenom mužu Egdaru još uvijek ništa ne zna, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Vatrogasci i brojni drugi ljudi intezivno rade na tome da izvuku preživjele, a Anđeli ostaje nada da njen suprug još uvijek diše pod ruševinama.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X