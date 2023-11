Majka joj je umrla od raka, oteo ju je Hamas: Pogledajte trenutak kada je vraćena ocu (VIDEO)

Emili Hand napunila je svoj deveti rođendan 17. novembra kao taokinja u Gazi, dan prije nego što se ponovno susrela sa svojim ocem, koji je isprva vjerovao da je ubijena u razornom Hamasovom napadu na južni Izrael prošlog mjeseca.

Emili je vraćena u drugoj grupi talaca koje je oslobodio Hamas. Objavljen je i snimak trenutka kad je vraćena ocu.

Devetogodišnja djevojčica kćerka je irske doseljenice u Izrael, koja je umrla od raka kada je Emili imala dvije godine. Porodica djevojčice opisala je mješavinu svojih osjećaja.

"Ne možemo pronaći riječi kojima bismo opisali naše emocije nakon 50 izazovnih i komplikovanih dana. Presrećni smo što ponovno grlimo Emily, ali u isto vrijeme se sjećamo Raje Rotem i svih talaca koji se tek trebaju vratiti", rekla je njena porodica.

Potpredsjednik irske vlade Miheal Martin izrazio je zadovoljstvo što je Emili puštena na slobodu i što je ponovo sa svojom porodicom.

"Nakon sedmica traume, ovo je dragocjen i duboko dirljiv trenutak za porodicu Hand", kazao je on, prenosi Index.hr.

"Irci su dirnuti Emilinom pričom, njenom nevinošću i tihim dostojanstvom i odlučnošću njenog oca Tomasa", dodao je.

The first hug! Here's the moment Emily Hand ran into the arms of her father. And right after, Hila Rotem Shoshani ran into the arms of her uncle. Her mother is still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/c0sSvqaoNc