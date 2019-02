Majka lažirala opravdanje za kćerke pa ih odvela u šumu i ubila

Majka tri djevojčice falsifikovala je ljekarsko opravdanje kako bi zadržala starije kćerke kod kuće, a zatim je svo troje djece odvela u šumu i ubila ih da bi potom presudila i sebi.

Obrijen Mur (28) odvezla je djecu u šumu iza kuće prababe i pradjeda u okrugu Kent, u Mičigenu, gdje ih je ubila lovačkom puškom.

Tijela dvogodišnje Alejne Rau, šestogodišnje Kesidi Roderi i osmogodišnje Kiri Roderi stavila je u prtljažnik i odvezla se kući, gdje je izvršila samoubistvo.

Kada se Kirin otac, s kojim je živjela, vratio kući, zatekao ju je mrtvu.

"Ne znamo šta joj je prolazilo kroz glavu, nije ostavila oproštajnu poruku. Izgleda da je imala ozbiljnih psihičkih problema", rekla je šerif Mišel Ladžoj-Jang.

Ona je izjavila da je Obrijen Mur na Facebooku ostavljala poruke koje ukazuju na to da je bila paranoična i da je mislila da su djeca na neki način u opasnosti, te da je to dovelo do tragičnog događaja, piše "Mirror", a prenosi "Blic.rs".

Prema riječima socijalne radnice, majka više puta nije pustila kćerke u školu, zato što je navodno čula glasove iz televizora koji su je upozoravali da će školski autobus doživjeti nesreću, a u septembru prošle godine bila je deset dana u bolnici.

"Ovo je jedan od najtežih slučajeva za koje znamo", dodala je Ladžoj-Jang.