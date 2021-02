Majka mladića bh. porijekla ubijenog u Londonu: Ne govore mi gdje je tijelo

Sven Badžak izboden je nožem na smrt u sjeverozapadnom dijelu Londona, u naselju Kilburn kada je pošao u trgovinu, kazala je njegova majka Jasna Badžak.

Ovaj slučaj se dogodio u subotu popodne.

Kako je Jasna napisala putem Twittera, policija u ovoj zemlji nije ništa uradila povodom ovog ubistva.

Kako piše "news.sky.com", Sven je bio vozač i želja mu je bila da postane advokat.

Jasna je za medije rekla da je njen sin jedinac mogao biti premijer zbog svojih vještina debatovanja.

Završio je školu "Wetherby", istu koju su pohađali Vilijam i Hari iz kraljevske porodice.

Studirao je sociologiju na fakultetu "Roehampton".

https://t.co/qOEGPiOQBe my son Sven Badzak sought after model who refused modelling is being besmirched by horrible @MetCC They did not even see CCTV or did anything except prevent me from seeing my dead child. Sven never had fight in his life. Please make them stop

"Bio je moj sin jedinac. Uradila sam sve kako bih mu omogućila dobro školovanje", rekla je Jasna za Standard.

Prisjetila se i šta joj je posljednje rekao:

"Volim te i hvala ti, rekao mi je na telefon. Uvijek bi me zagrlio kada bi došao kući. Nikada ga nisam trebala podsjećati da opere ruke. Svaki dan bih ga poljubila i nikada se nije žalio", rekla je Jasna.

Rekla je i da su ga mnoge modne agencije zvale, ali je njegova želja bila da bude advokat.

U jednom od tvitova, navela je da joj policija nije dopustila da vidi njegovo tijelo.

Please please help. My only son is killed tonight and @metpoliceuk is doing nothing didn’t even give me right address where he is. CAD5880/06 Feb 2021. After #UKIP took everything from me with their sick lies and harassment now my son is taken too. Please help pic.twitter.com/CqbGmXoOhv